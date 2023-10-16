台北市1名姓歐陽的男子，今年初到女性友人小芬（化名）租屋處同住1晚，趁2人同睡一張床時觸摸小芬大腿「很暖，像暖暖包」，小芬怒嗆「我會告你」制止後，又趁小芬熟睡時偷拍小芬僅穿內褲的照片，小芬驚醒後報警，男子被依性騷擾罪及竊錄他人身體隱私部位罪，各判2月。應執行3月，可易科罰金。歐陽男與小芬和解後上訴，獲改判60日，可易科罰金。全案定讞。

判決書指出，歐陽男與小芬為朋友關係，今年1月17日0時許，獲同意借住小芬租屋處，於凌晨4時許抵達小芬租屋處後，2人同睡一張床上，當時小芬身穿長襯衫、下半身著內褲，歐陽男竟以左手緊貼小芬右邊大腿根部與臀部位置，並對小芬表示「很暖，像暖暖包」等語，經小芬怒嗆「我會告你」後，始將手移開，隨後小芬離開床鋪再返回躺下，歐陽男又徒手大力打小芬臀部，並對小芬表示「小時候被打屁股會哭，長大之後被打屁股會濕」等言語性騷擾。

因小芬不再搭理歐陽男閉上眼睛蓋上棉被準備睡覺，歐陽男於6時44分許，竟以手機伸入棉被內，竊錄小芬內褲之身體隱私部位。小芬發覺有異而報警處理，經警到場後，歐陽男手機內查獲小芬於床上僅著內褲之照片1張，始悉上情。

法官審酌，被告為逞一己私慾，不思尊重他人身體自主權利，趁A女不及抗拒之際性騷擾；又不思尊重隱私，竊錄A女身體隱私部位，造成心理壓力及創傷；考量被告犯後坦承犯行，並已與A女達成和解履行完畢，犯後態度尚可，依性騷擾罪及竊錄他人身體隱私部位罪，各判40日，應執行60日，可易科罰金。全案定讞。

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