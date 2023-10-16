蔡佩軒暫時搬回加拿大。（可瑞思國際娛樂 ）

蔡佩軒日前宣布暫時搬回加拿大，離台前在社群發表特別寫給粉絲的新歌〈如果有一天再見〉的Demo，不到一個月觀看次數已超過80萬，在粉絲敲碗期待下，正式版終於上架！蔡佩軒透露自己從小就像侯鳥一般，每隔7、8年就會搬家一次，對於跟親朋好友「說再見」已經十分習慣。

蔡佩軒回憶印象最深刻的一次「說再見」，是和當時的男友分別兩地。那時，她只要想到即將和男友分開，心就宛如被撕裂般痛苦，到了在機場分離的那一天，兩人在入關口前哭的一把鼻涕一把眼淚，驚動一旁的路人。後來在機場看到鋼琴，蔡佩軒還現場彈起來抒發情緒，「現在回想都覺得自己好像在演電影。」

不少人分手後就無法做朋友，甚至連見面都不願意，蔡佩軒是哪種類型？她笑說：「那得取決於是不是開心分手！如果分得不愉快，那就千萬別再見，就連夢裡也不要相見。」〈如果有一天再見〉其實是她紀錄自己離開台灣的心境，除了滿滿的不捨，更表達對說再見的抗拒與不安全感，蘊藏內在錯綜複雜的情緒。

她透露，回到加拿大後其實滿常做惡夢，清醒時回想到底是怎麼一回事？才驚覺自己可能是不想面對脆弱的內在或是一些過往創傷，因此創作這首歌時，她刻意用一些合成樂器或笛子，打造夢境、童話故事的氛圍感，蔡佩軒說：「我們人生就是一直在說再見，但希望大家都知道這只是一個過程，永遠不要失去未來會再見的盼望。」

回加拿大休養生息1個多月，蔡佩軒非常想念台灣的美食與朋友，尤其想念台北的按摩與民俗療法。她說： 「加拿大很難找到類似的服務，而且到晚上就非常寂靜，台灣的夜生活實在多采多姿，還有便利商店隨時可以買到吃的，一點也不怕餓肚子。」想念蔡佩軒的粉絲有福了！蔡佩軒也透露今年底會安排回台灣一趟，除了演講和一些演唱活動，最期待的就是可以和歌迷能近距離互動。