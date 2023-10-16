環保署今年8月22日揭牌升格為「環境部」，並將氣候變遷辦公室升格為氣候變遷署，為台灣首次成立的氣候變遷專責機關。然而氣候變遷議題如碳權、碳費等短期程目標仍受外界重點關注。余紀忠文教基金會與環境部氣候變遷署分別於11月3日及11月7日舉辦「從永續發展看氣候變遷與治理」研討會，共同探討氣候治理與極端天氣兩大主題，現開放線上報名參加。

環境部雖已成立，然而在永續、推動長期氣候治理等仍有許多努力空間，該研討會首先探討探討氣候治理，討論如何針對氣候變遷趨勢，提出相關政策與長遠規劃，包括國家氣候治理組織架構、治理規範與策略磨合、綠色金融及碳定價的搭配；也針對各部會、實務運作與管理，提供產、官、學間的討論。

其次則探討極端天氣挑戰下，為達成2050淨零目標，台灣如何推進政府各部門的整合，跨部門間在水、土、林三大面向的治理涉及國土規劃、海島環境等政策問題進行追蹤探究，也針對淨零目標下保育、防災等協作進行討論。

「從永續發展看氣候變遷與治理研討會」將於11月3日(五)下午2時及11月7日(二)下午2時共舉辦兩場次，屆時將在台灣大學管理學院一號館B1正大國際會議廳盛大舉行。