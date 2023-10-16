農業部長陳吉仲因進口蛋爭議請辭獲准，國民黨高雄市議員陳美雅日前曾踢爆，有民眾在前鎮區蛋行買到黑色發臭雞蛋。國民黨前台北市議員羅智強指出，雞蛋連爆過期、黑心綠蛋等食安問題，就像是一個照妖鏡，台北市議員苗博雅和民進黨立委林靜儀可說是「臭蛋雙寶」。羅智強近日又接到不少民眾陳情，稱第一次買到黑心臭雞蛋；他還遇到一位70歲女士秀出黑蛋圖片，直呼「如果民進黨要來查水表，我可以出來作證！」

羅智強15日在臉書發文提到，他14日在大安區的成功國宅發環保袋，一位大姐打開手機相簿對他說：「這是今天早上打開的、最新鮮的黑心臭雞蛋！」、「我活到70歲，第一次打了這個超級臭的臭雞蛋！羅先生你可以幫我公布，如果民進黨要來查水表，我可以出來作證！」

「這位大姐已經不是第一個跟我這樣說的人了！」羅智強強調，最近這段時間有很多民眾告訴自己，他們買到黑心臭雞蛋！而且很多人都是這輩子第一次買到！大安區就有好幾位民眾「中獎」！這讓他想到，大安區就有側翼民代為了護航民進黨的雞蛋政策，可以昧著良心，斥責質疑民進黨雞蛋政策的人「哪裡吃出問題來？」到現在這位側翼民代，也沒有為自己的護航，向大安區民眾說一聲道歉！「對！我說的就是苗博雅！」

在手機對話截圖中，該民眾說「今天手氣真好，打了一顆臭黑蛋，活到七十幾第一次打了這個超臭的蛋，這是真的不是造假的，請民進黨來找我」、「如果真的有調查局來你要幫我作證喔，哈哈哈」、「管理員幫我拍的照片」，對方則說「當然作證！」