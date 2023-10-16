位在加州的新創公司「伊比魯斯」( Epirus) 發表了他們的高能微波武器，可以高效的擊落無人機。該公司公布了10秒鐘性能展示影片，無人機就像撞到一堵透明的牆而紛紛掉落。

防衛部落格(Defence-blog)報導，伊比魯斯公司將世界上最強大的脈衝高功率微波相控陣列(Pulsed high power microwave,HPM)，整合到美國陸軍的史崔克8輪裝甲車( Stryker IFV)上，成為針對無人機的短程防空戰車；該公司將其命名為「李奧尼達」(Leonidas)，名字源自於歷史上著名的斯巴達國王。

史崔克-李奧尼達(Stryker Leonidas)開發時間不到一年就已完成，送往美軍測試場進行實驗，成功證實可以摧毀了單一無人機，與多數無人機群。

The integration of Leonidas, the world’s most powerful HPM phased array, with Stryker, the U.S. Army’s largest and most reliable combat vehicle fleet, brings counter-electronics capabilities to the frontlines. pic.twitter.com/ZK41yJnFrk — Epirus (@epirus) October 18, 2022

伊比魯斯執行長馬達恩(Leigh Madden)表示：「李奧尼達系統為美國陸軍提供了一種高效、經濟、高機動的防禦能力，可應對當前最迫切的戰場威脅。」

通用動力陸地系統公司(GDLS)副總裁史丹(Gordon Stein)表示：「將李奧尼達的反電子能力，加裝到史崔克戰甲車中，可提供地面部隊無與倫比的機動保護，使其免受各種武裝無人機的襲擊。」