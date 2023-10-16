AIT主席羅森伯格(左五)今天赴總統府拜會蔡英文總統(總統府提供)

蔡英文總統今天接見美國在台協會（AIT）主席羅森伯格，感謝拜登政府高度重視我們的國防需求，落實對臺軍售常態化，協助臺灣強化自我防衛能力。羅森伯格則重申，美國對臺灣的承諾堅若磐石，「不但非常有原則，也是跨黨派的」。美國優先待辦事項，就是希望透過提高全球對臺灣及維護臺海和平穩定重要性的認識，來擴大臺灣的國際空間。

AIT主席羅森伯格上任後第三度訪台，今天由外交部長吳釗燮、AIT台北辦事處處長孫曉雅陪同，赴總統府拜會蔡英文總統，國安會祕書長顧立雄也在座。

上周在「全球台灣研究中心」（GTI）的研討會上，對於臺美關係，羅森伯格提到，美國希望在強化現有夥伴關係的同時，也能為未來進行規劃，並且針對經貿、防衛及國際參與，闡述合作的方向。

蔡英文表示，就如羅森伯格所說，強化臺美互利的貿易及投資關係是首要任務，現在，「台美21世紀貿易倡議」已經完成簽署首批協定，第二階段談判也已經在8月展開。期待在雙方積極推動下，順利進行後續談判。

在防衛方面，她感謝拜登政府，高度重視我們的國防需求，持續落實對臺軍售常態化，協助臺灣強化自我防衛能力，共同維護區域的和平穩定。並強調，臺灣持續提升國防實力，我們的國機國造及潛艦國造都逐步展現成果。上個月，我們的國造潛艦「海鯤軍艦」已經舉行下水典禮，為國防自主能力立下新的里程碑。

在國際參與方面，蔡英文提到，這幾年來，臺灣及美國持續透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），與世界各國共同因應全球的挑戰。包括防疫、打擊假訊息、以及氣候變遷等議題，我們都互相分享經驗、共商對策。

她說，臺灣與美國是彼此堅實的夥伴，她相信在羅森伯格的支持下，臺灣與美國將在各領域持續深化夥伴關係，共同面對印太區域的各種挑戰。

羅森伯格表示，她非常高興可以回到臺灣見見老朋友，也期待接下來的雙邊對話以及這幾天安排的各項討論。近幾年來，甚至是近幾個月來，我們大家都非常忙碌，美臺之間的夥伴關係也比以往任何時候都更加緊密，包括下列幾項關鍵領域。

她說，首先，更加強化臺灣的繁榮及韌性，讓臺灣可以在全世界的經濟上貢獻所長，尤其像「台美21世紀貿易倡議」就是一個很好的平台，可以強化雙邊互惠貿易及投資關係。透過強化雙向貿易，我們可以在臺灣、美國，甚至是全世界建造更安全、更具韌性、更永續的經濟。我們也持續尋求解決雙重課稅的潛在途徑。

其次，她指出，臺灣海峽的和平及穩定攸關美國與臺灣的共享利益。美臺關係40年來都遵照一中政策，基於《臺灣關係法》、中美三個聯合公報及「六項保證」。我們也重申美國對臺灣的承諾堅若磐石，不但非常有原則，也是跨黨派的，美國會和我們的友人站在一起，而且會持續這麼做，也感謝蔡總統對維持現狀的承諾。

羅森伯格表示，長久以來，根據《臺灣關係法》，我們必須要確保臺灣擁有自我防衛能力，因此美國透過國會授權的各種工具，像是總統撥款權以及對外軍事融資。我們也非常肯定臺灣政府對於提升自我防衛能力的諸多努力，像是提高國防預算、改革後備軍力及義務兵役等。

最後，她提到，還有一項重點也是美國的優先待辦事項，我們希望透過提高全球對臺灣及維護臺海和平穩定重要性的認識，來擴大臺灣的國際空間。臺灣在全世界的經濟上扮演非常重要的角色，臺灣也是印太區域的民主燈塔，更是世界上的一股良善力量，因此要支持臺灣，並不是一件困難的事情。

羅森伯格舉例，像是在「亞太經濟合作」（APEC）的國際組織中，臺灣貢獻良多，我們也非常期待下個月即將在舊金山舉辦的APEC經濟領袖會議中臺灣的參與。她感謝蔡英文總統在臺美夥伴關係中所付出的努力，也非常期待臺美接下來的合作。