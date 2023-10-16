護國神山台積電薪資優渥，但工時高、壓力大並非每個人都能負擔。一名做了10年的台積電作業員，健康檢查發現肝指數過高，連醫師建議她要快點換工作，讓她苦惱該不該「下山」，貼文一出引起熱議，不少過來人也分享下山後最大差距是薪資銳減，必須好好斟酌。

一名女網友在Dcard發文表示，自己高職畢業待過傳產，10年前進入台積電上班，一直都是擔任普通的技術員，沒有什麼升官發財的目標，只求有穩定的工作和收入，不過上個月去健檢發現肝指數過高，被醫師建議儘快換固定班的工作，「不然再操下去真的會生病」，讓她心想是否該離職，自己只有外文能力比較強，會日文、韓文、法文，卻不知道之後可以做什麼。

貼文引起討論，「建議你可以看中醫調養身體，一些保健食品是輪班星人不可少的」、「建議可去製作神山生產設備公司上班」、「光是外語我就覺得你很強了，下山後先給自己時間沈澱一陣子吧」、「善用妳的語文能力，有空檔讀夜校補學歷，妳可以翻轉自己的人生的」、「學很多外語是滿厲害的，不過沒大學文憑是硬傷」。

不少過來人也提醒薪資差距，「既然在台積都已經熬出頭了就不要想下山，除非自己找到有錢人，我當初離開也是很後悔，因為外面薪水跟福利真的差很大」、「我是建議不要下山。薪水你無法接受，相信我」、「現在技術員幾乎都是大學以上了，如果將來你想回鍋，卻只有高職學歷可能很難」、「外面工作年薪有沒有50萬都不知道...自己斟酌吧」。