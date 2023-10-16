屏東一名林姓男子在106年9月18日，侵入葉女住處庭院並埋伏，下午4時許，葉女到庭院開瓦斯後，要回到廚房煮麵時，林男尾隨到廚房門口，從後方掐住葉女脖子，並拿菜刀架在她的脖子上，並嗆聲：「20萬拿來，不然我就要妳死」。

林男強押進入廚房時，葉女不斷掙扎，雙方爆發拉扯，葉女左臉被菜刀劃傷，過程中林男撞倒電風扇並留下血跡。隨後林男綑綁葉女手腳，再以膠帶封住嘴巴後，搜刮葉女包包內的現金18000元。

林男因缺的是20萬元，便要求葉女要湊滿20萬元，為了求脫身，葉女只好佯稱會再去領錢，並依指示將錢放在信箱或圍牆上。林男認為20萬元即將得手，就翻越牆離去，並在圍牆上方留下血跡。

法院審理，林男矢口否認侵入住宅、攜帶兇器強盜，並辯稱：不認識葉女，也沒有去過案發現場，案發當時人都在林口、高雄就醫，不可能犯案，不能僅憑DNA鑑定就定罪云云。

法官認，警方採集現場圍牆上方及廚房電風扇血跡，以及綑綁用的鞋帶、電線的微物跡證，經送警政署刑事警察局鑑定，確認與林男DNA型別相符。基於科學方法分析判斷，DNA鑑定之個人識別原理已經在科學上獲得相當程度之認同，自屬可信之科學證據方法。

高院法官依犯攜帶兇器侵入住宅強盜罪，處有期徒刑7年6月。林男不服提起上訴。最高法院認為林男犯行明確，日前駁回上訴，維持原判，定讞。