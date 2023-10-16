雲林縣16日新增6例登革熱確定病例，包括古坑鄉5例、斗六市1例，全縣累計531例。防疫人員持續進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時展開附近住戶健康監視、診所發燒症狀就醫民眾追蹤關懷。

雲林縣目前經疾管署確認確診已累計531例，其中古坑鄉405例最多，其次斗六市94例，另外斗南鎮7例、林內鄉6例、虎尾鎮6例、西螺鎮6例、莿桐鄉3例、台西鄉1例、大埤鄉1例、麥寮鄉1例、二崙鄉1例。

雲林縣衛生局指出，近日天氣轉涼，但登革熱疫情尚未停歇，登革熱症狀包含後眼窩疼痛、骨關節疼痛，皮膚紅疹、腹痛等，早期症狀與新冠肺炎及流感相似，會出現突發性燒、頭痛等，故發病初期較難區分。提醒民眾如出現疑似症狀，請盡速就醫，並告知醫師相關活動史。

另外，若是出現嗜睡、躁動不安、持續性嘔吐等警示徵象，建議轉往中大型醫院治療，避免繼續惡化成重症登革熱。年長者無論有無慢性病，以及孕婦、嬰兒等高危險群，都要特別留意。