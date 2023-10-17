日前在網路上意外爆紅的「魷魚妹」，(15)日晚間現身士林夜市舉辦首場見面會，晚上6點到9點到攤上買魷魚，就可以和她拍照、互動，吸引超過百位粉絲力挺。對於先前有網友批評，「魷魚妹」心情似乎不受影響，受訪坦言，「今天很緊張，一直call朋友來挺我！」現場還有男粉絲直接告白，「永遠支持妳！我愛妳！」

半球爆紅首現身！士林「魷魚妹」甜笑、比愛心 百名男粉絲全受不了

事實上，現年25歲的「魷魚妹」，另一個真實身分是JKF女郎的「晴天」，日前網紅黑男PO出她在夜市烤魷魚影片爆紅。「魷魚妹」昨晚現身士林夜市賣烤魷魚，穿著白色比基尼、搭配圍裙，藏不住的好身材，親切招呼粉絲，還引來民眾圍觀。

「魷魚妹」親自為粉絲烤魷魚。(游定剛拍攝)

對於網友質疑她「故意賣弄身材想走紅」，「魷魚妹」則表示，「酸民無所不在，他們就會說，『我的奶是真的?還是來賣肉?』我反嗆，『我是來賣肉、賣魷魚』，用幽默方式回擊。」不過，網友若太超過或人身攻擊，「魷魚妹」不忍回對方，「你還是來看了啊！如果不想看的話，你就不要來看」。

「魷魚妹」動作俐落剪魷魚。(游定剛拍攝)

近距離和女神見面會，男粉絲興奮地說，「感覺很棒、很辣！下次應該會再。」並直接向魷魚妹告白「晴天！我永遠支持妳，我愛妳」。另有粉絲覺得很特別，「第一次在士林夜市看到穿很辣賣魷魚的景象，本人跟照片一樣漂亮」。

不少男粉絲力挺「魷魚妹」。(游定剛拍攝)

不少店家打著正妹牌，魷魚攤老闆阿豪表示，「今天生意多了4成、5成，準備500隻，如果不夠的話，我們還會繼續追加」。還大讚魷魚妹，「這小女孩蠻厲害，很會烤！」