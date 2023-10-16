今年泰山獅王文化節以「代代相傳」為主題，區公所16日舉辦記者會預告活動內容，獅團演出高樁舞獅，讓在場民眾先睹為快。（泰山區公所提供／蔡亞樺新北傳真）

今年泰山獅王文化節以「代代相傳」為主題，區公所16日舉辦記者會預告活動內容，獅團演出高樁舞獅，讓在場民眾先睹為快。（泰山區公所提供／蔡亞樺新北傳真）

今年泰山獅王文化節以「代代相傳」為主題，泰山區公所16日舉辦記者會預告活動內容。（泰山區公所提供／蔡亞樺新北傳真）

今年邁入第17年的新北市泰山獅王文化節，今年活動主題以「代代相傳」為訴求，泰山區公所今（16）日在泰山巖舉辦記者會，以高樁舞獅演出敬獻祖師爺，讓現場民眾先睹為快，今年參賽隊伍還有來自新加坡獅團，與國內9支獅團一較高下。

泰山區公所指出，今年邀請到9支獅團參賽，包含基隆長興呂師父龍獅團、台灣培德龍獅團、基隆吉師打龍獅團、斗六兩廣龍獅團、台中大鵬龍獅戰鼓團、中台灣振興龍獅團、台灣藝權龍獅體育會、樹人家商醒獅隊，以及來自新加坡的南仙龍獅團國際團隊。

區公所規劃10月21日舉辦舞獅高樁爭霸賽，「獅在有趣」系列活動包括17年獅王回顧展、弄獅體驗、祖師爺請吃平安粥等活動，並於泰山體育場辦理園遊會，由社區居民、公益團體提供的各式美食攤位及宣導活動，讓民眾有吃、又有玩，呈現多元豐富的休閒選擇。

此外，區公所表示，顯應祖師聖誕大典活動訂於11月1日在頂泰山巖及下泰山巖舉行，展現泰山人對祖師爺的尊敬與重視，主辦單位安排參賽隊伍以大獅及小獅拜壽祈福，泰山鎮區之寶「大花獅」也將共襄盛舉，為市民祈福保安。