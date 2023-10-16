針對鄭文燦稱中捷藍線不應當做選舉喊價的議題、需要專業的評估，不是由總統或總統候選人來拍板，不是由政治來決定。對此，侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰痛批，鄭文燦根本是睜眼說瞎話，把中捷藍線此一重大交通建設當成選舉議題來噴政治口水的，就是自家總統參選人賴清德，拿不出證據卻胡亂影射中捷藍線是因「有力人士」而改線的也是賴清德，這種做賊喊抓賊的惡質操作，果然證明以賴清德與鄭文燦等人為首的民進黨內派系「新潮流」是相當的不入流，也是台灣民主與地方建設發展的大亂流。

陳柏翰指出，台中捷運藍線最初的路線設計，在前台中市長胡志強任內核定，但林佳龍上台之後，將原定路線「截直取彎」，把路線繞入無人重劃區，不但增加更多土地徵收費用，更不符合市民搭乘、轉乘的需求，而到盧秀燕擔任市長後，基於市民意見與專業判斷，再改回原定路線，賴清德搞不清楚事發始末，就惡意抹黑造謠，也難怪言論一出，引發台中市民輿論炸鍋。

陳柏翰也表示，賴清德的有力人士說，今天一早也被自家的交通部長王國材打臉，否認是為有力人士遷站，更認證林佳龍的設計路線設站不適合轉乘，才因此調整，既然從頭到尾都是基於專業評估，鄭文燦下午如此發言的意義何在？還是根本就是想說一套、做一套，打算鐵了心，為了民進黨的政治利益，不顧市民權益，卡住藍線？

陳柏翰也說，今日侯友宜也於臉書指出，如今台中捷運藍線計畫卡在中央，身為副總統的賴清德，不但沒有督促中央政府，發揮行政效率儘速通過，甚至還以謊言進行政治攻擊，踐踏台中市民的期待。而既然賴清德不做，就由侯友宜來做，未來若當選，上任後會立刻啟動中捷藍線核定，一定會讓快速便捷的捷運路線，帶給大家更好的生活。