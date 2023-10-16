桃園市過去薈萃了客家、滇緬文化，也是我國最重要的國門，近年來又因大量移工融入外國特色。不過近日一位中壢男子疾呼桃園是「全台灣最難玩的城市」，比起雙北沒有什麼可以吃吃喝喝的地方、市集，貼文一出引發熱議，許多在地人相當認同，但也有不少桃園人分享，桃園有水族館、小人國，石門水庫、大溪等自然系景點豐富，更有各種夜遊地點，就連藝人羅百吉也指出，其實只要有門路，桃園可以玩的相當多元，「比逛逛街吃吃東西還更精彩」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「不意外，真的不意外，真的快要變成荒島了！什麼都沒有，什麼都不好玩，全台灣最難玩的城市！」，認為新北、台北到哪裡都可以吃吃喝喝，各地都有市集，反觀桃園卻是什麼都沒有。

對此，許多人紛紛回應，「是真的還蠻無聊的」、「桃園很無聊，桃園人都不投資發展桃園，每天坐電車到台北、新竹工作」、「藝文美食文化沙漠生活圈，簡稱桃園」、「退休用都市」、「美食沙漠無限擴大，綠洲只剩下極少部分了」。

不過也有網友不予認同，「有樂天女孩啊」、「如果你所謂的好玩是吃吃喝喝逛逛市集，那真的不適合住桃園，桃園觀光重點在大溪跟復興，皆是自然系景點」，還有其他縣市人發聲，認為論無聊輪不到桃園，「笑死～那我們宜蘭怎辦？」、「已經很好了，至少桃園要去哪裡都方便，看看花蓮…」、「看看新竹，除了物價貴以外什麼都不方便」。

許多老司機透露，其實桃園夜遊去處相當多。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

另外很多老司機透露，「桃園晚上才好玩」、「越南店很多啊！」、「我們有養身一條路」、「中壢酒店那麼多，怎麼會沒有好玩的，是你根本不懂玩」、「可以去中壢交流道附近，很多護膚店，喂～」、「三仙、雙連、中原樓鳳，還不錯啊」，羅百吉也坦言，「桃園玩的可多了，比逛逛街吃吃東西還更精彩，只是你沒門路」。