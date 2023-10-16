國際奧林匹克委員會近日在印度孟買召開第141屆年會，席間通過2028洛杉磯奧運正式納入棒／壘球、板球、腰旗美式足球、袋棍球及壁球5大項運動競賽項目。

1984年洛杉磯奧運就將棒球列為表演項目，並在道奇隊球場進行賽事，當時中華隊獲得銅牌，1992年到2008年及上屆2020東京奧運，棒／壘球成為正式項目，中華成棒隊在1992年巴塞隆納奧運更勇奪銀牌，由於奧運除了永久常設項目，主辦城市可以增減自選運動項目，因此2024巴黎奧運取消棒球項目。

本屆IOC年會，討論棒／壘球、板球、腰旗美式足球、帶棍球、壁球、空手道、賽車運動、踢拳及在2024巴黎奧運首次成為奧運正式項目的霹靂舞能否成為正式項目，最終刷掉空手道、賽車運動、踢拳跟霹靂舞，而新增的5個項目，男子及女子賽事都各只有6個隊伍參賽名額。

這將是板球和袋棍球分別睽違128年、120年再度回到奧運舞台，腰旗美式足球跟壁球則是首度舉辦。