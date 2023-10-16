公費流感疫苗2日開打，今年度提供國光、賽諾菲、高端、東洋4廠牌，但許多家長對高端沒信心，目前北中南都有縣市宣布高端疫苗不會進入校園。國民黨立委王鴻薇指出，她10月初就向衛福部食藥署要求提供高端引進韓國G.C.流感疫苗相關文件，但衛福部居然以商業機密拒絕提供，台灣臨床試驗是針對20到50歲，其他年齡層的試驗都是在韓國所做，衛福部用商業機密來拒絕公開韓國G.C.臨床數據，是要如何讓國人相信？

「衛福部以商業機密為由拒絕提供高端疫苗文件！高端流感在台灣臨床試驗並未包括20歲以下學生和50歲以上長者！」王鴻薇今(16日)在臉書發文表示，公費流感疫苗施打今年供應廠牌中出現「高端」，引發許多民眾質疑，因此想先知道是施打何種廠牌，疫苗選擇品牌，但是至今為止，中央都不願給正面答案，目前都是靠各地方縣市政府自力協助民眾，公告疫苗廠牌。

王鴻薇提到，她在10月初就向衛福部食藥署，要求提供高端引進韓國G.C.流感疫苗相關文件，包含引進（代理）授權文件、韓國G.C.臨床數據、申請藥證文件及核准藥證公文，但是衛福部居然以商業機密拒絕提供，其他先不說核准藥證、臨床實驗數據等都是與民眾健康息息相關，這還要當商業機密保密嗎？更不要說，高端過去數月營收都是零，還是靠政府標案才有營收。

王鴻薇強調，根據「高端四價流感疫苗」核准仿單資料，這份資料在衛福部網站都找得到，台灣的臨床試驗是針對20到50歲。其他年齡層的試驗，都是在韓國所做，衛福部用商業機密來拒絕公開韓國G.C.臨床數據，那是要如何讓國人相信？

「請給國人一個安心交代，不要一味遮掩！」王鴻薇預告，明天早上自己還會召開記者會，再揭發疫情相關荒腔走板。

王鴻薇直言：不要踐踏國人對你們的信任，也不要再護航特定廠商！