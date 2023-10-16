中國外交部長王毅14日與美國國務卿布林肯通電話，商討以巴衝突局勢，外界除關注中國為解決危機能發揮多大作用，是否願意與美國合作？中國外交部發言人毛寧16日表示，當務之急是停火止暴，避免人道主義災難；中方願與國際社會有關各方一道促進中東和平。

毛寧在中國外交部記者會上指出，王毅主任和布林肯國務卿以及其他各方進行了溝通，與布林肯國務卿通電話，中方已經發布消息。「中方密切關注當前巴以緊張局勢，認為當務之急是推動局勢降溫、停火止暴、保護平民，避免人道主義災難。」

毛寧強調，中方認為大國在處理國際地區熱點問題的時候，應當堅持客觀公正，保持冷靜克制。中方願意與國際社會的有關各方一道，繼續為促進和實現中東的和平穩定，發揮自己的作用，做出自己的努力。

至於17日登場的一帶一路高峰論壇是否會有以色列代表出席？論壇期間是否會舉行計畫之外的有助於緩和中東局勢的會議？

毛寧稱，我們歡迎所有感興趣的國家參與高峰論壇。關於具體的與會國家的資訊，我們會適時發布資訊。關於巴以衝突，中方已經多次表明立場，呼籲有關各方立即停火止戰，恢復和平，保護平民，中方也願意繼與國際社會一道為此作出努力。

至於回應中國政府中東問題特使翟雋本周將訪問中東，毛寧稱，翟雋特使此次訪問旨在凝聚國際社會的共識，敦促有關方面停火止暴，推動局勢降溫，為政治解決創造必要的條件。