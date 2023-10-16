在全球電動車動力電池競爭逐漸進入白熱化之際，大陸電池巨頭寧德時代陸續推出新一代的車用動力電池。在奇瑞汽車舉辦的「2023奇瑞科技DAY活動」上，寧德時代多款電池亮相，其中尤其是極被業界看好的鈉離子電池將推出第2代，很有希望在短期內取代鋰電池成為下一個電動車爆發點。

據《快科技》報導，雖然這場奇瑞汽車的活動中亮相包括寧德時代的神行超充電池、麒麟電池和鈉離子電池，但從現場的展示來看，無疑地以鈉電池最具吸引力，它將選擇奇瑞汽車為首發車型。

報導說，鈉電池備受關注，是因為其價格低廉、系能穩定、更耐低溫，充放電倍率性能佳，可滿足兩輪電動車、電動工具、儲能、A00級電動車的能量密度要求，充分發揮鈉離子電池安全性優異的特點。除此之外，鈉電池更受重視的是其資源儲存豐富，鈉礦資源成本極低，僅每公斤2元人民幣（合台幣9元）。

寧德時代於2021年7月發佈第1代鈉離子電池，電芯單體能量密度160Wh/kg，為目前全球鈉電池最高水準，常溫充電15分鐘，電量可達80%。而在零下20°C低溫的環境下，仍然有90%以上的放電保持率。

據最新消息顯示，寧德時代已經在研發第2代鈉離子電池了，能量密度可以提升到200Wh/kg，這個水準跟目前主流磷酸鐵鋰電池的能量密度差不多，開始逼近三元鋰電池，在安全、價格、耐低溫上將更具實用性與競爭力。