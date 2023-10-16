藍白合幕僚會針對如何產生在野陣營人選有歧見，國民黨提出開放式民主初選，民眾黨則堅持採用民調方式決定。侯辦今天表示，雙方對於彼此所提方案都有疑慮，希望先坐下來談，任何內容都可以協商討論，期待磨合協調出一個雙方都能接受的「折衷方案」，希望在未來三天內能夠盡快進行第二次會面。

有關柯辦對於「開放式民主初選」的疑慮，侯辦表示，該方案是直接訴諸民意，此方案比柯辦的方案更具民意代表性、更透明公開、更全面，直接訴求民意；再者完全沒有需要事先造冊的問題，民眾只需簽署「支持政黨輪替」理念認同卡，不分黨派任何人都可以投票，如此才能真正找出在野實力最強的候選人；至於執行問題，以過去國民黨辦過黨內黨主席選舉的經驗，相信問題都可以克服。

侯辦表示，他們同樣對於柯辦方案的執行方式也有不少疑慮，例如訪問過程中拒訪率過高，讓樣本代表性完全失真外，還有其他許多問題，雙方的疑慮我們都希望能在會談中充分溝通，彼此釐清。

侯辦強調，還是希望先坐下來談，任何內容都可以協商討論，期待在各自提出的方案中，彼此磨合協調出一個雙方都能接受的「折衷方案」。在未來三天內能夠盡快進行第二次會面，不宜再拖，這才符合外界對於在野力量盡速整合的高度期待。