少女偶像團體SKE48Team S出身的女優三上悠亞，2015年從AV界出道，憑藉天使臉孔與魔鬼身材一炮而紅，名氣更勝女團時期，這些年無論人氣還是作品銷量都維持頂尖，因此被封為「國民AV女優」。她今年3月宣布引退消息，令大批粉絲感到心碎，近日她來台擔任開球嘉賓，還驚喜現身台灣超商，俏皮模樣讓粉絲嗨翻。

昨（15）日三上悠亞在Instagram發出多張照片，打卡地點是台北市，照片中她打扮休閒，一頭長髮披肩，穿著墨綠色的運動外套，戴著粗框眼鏡頗有鄰家女孩感，三上悠亞在超商內拿著台灣泡麵做出可愛表情，身後疑似有位路人正在領錢，沒能認出她就是大名鼎鼎的女神，貼文曝光後迅速吸引10萬網友點讚。

多名網友直呼：「統一這下賺到了」、「Taiwan」、「滿漢大餐好吃」、「我不是跟妳說泡麵少吃嗎？我飯煮好了，趕快回來！」、「歡迎來台灣」、「這個加奶粉會變很猛喔！」、「老婆我請你吃屋馬」、「哪一間？ 」、「好暈」、「好鄰家的感覺！」、「羨慕店員」，也有人開始推薦起各品牌泡麵「維力比較好吃」、「紫色碗更好吃」。

三上悠亞此次訪台受中職味全龍邀請，8日現身天母球場擔任開球嘉賓，賽前的簽名拍照活動她大方與粉絲比愛心，親和力十足，當天不畏風雨應援到球賽結束，時間超過晚上十一點，而她似乎也利用空檔時間在台北旅遊，曬出大嗑肉包的模樣，電暈台灣粉絲。