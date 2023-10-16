美秀集團與阿跨面合作演出。（笨道策展提供）

黃小楨與黃玠合作演出。（笨道策展提供）

芒果醬Mango Jump參與演出。（笨道策展提供）

「浪人祭」13日起連續3天在台南安平觀夕平台登場，共湧入近8萬人次共襄盛舉，不僅打破活動有史以來最多參與人數，更為浪人祭五周年寫下新里程碑。今年邀請超過百組陣容齊聚開唱，包含滅火器、血肉果汁機、芒果醬Mango Jump、Robot Swing ft.洪佩瑜，另外還有音樂祭常客拍謝少年、大象體操、傷心欲絕，以及浪人祭五周年獨家組合美秀集團ft.阿跨面、黃小楨X黃玠等，輪番上陣帶來精彩演出。

作為浪人祭五周年打頭陣的開場團芒果醬Mango Jump，展現不凡當紅氣勢，即便在周五下午時段，依舊吸引滿場人潮，主唱佐治笑說：「原本擔心平日台下會沒有人，但布幕降下來之後看到這麼多人整個嚇到！」芒果醬Mango Jump除了演唱多首熱鬧快歌，還首次公開新作〈再見電影院〉，準備爆米花往台下灑給觀眾，引起不小騷動，他們也預告新專輯將在年底發行。

在獨立樂迷心中被稱為「仙人」等級的創作歌手黃小楨，首次降臨浪人祭舞台，攜手徒弟黃玠一起「唱雙黃」，自稱是「客家姐弟」的兩人不僅換上百褶裙亮相，還在現場灑面紙包給台下樂迷，黃玠表示12月會有久違新作發行，特地把歌詞印在面紙包搶先曝光，同時也在浪人祭首唱新歌，他笑說：「很感謝浪人祭連續三年都邀請我來唱歌，而且每次都有不一樣的搭檔，真的是最好玩的音樂祭」，許久未亮相的黃小楨則是被全場熱情給震撼，特別準備多首經典作品，還感謝大家願意等她這麼久，她也透露明年初將首次前進「都市女聲」開唱。

身為音樂祭常客的美秀集團，相隔3年再次回到浪人祭主舞台，特地邀請《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面同台對尬，更以「Aquamazing Show」限定新團名登場，讓萬名觀眾瞬間集體瘋狂。雙方一起熱唱〈心悶〉、〈風光少年兄〉、〈細粒的目珠〉等金曲，阿跨面還秀出招牌「大風車」招式，一旁美秀集團都被他現場舞台魅力給震撼，直呼「太炸了」！雙方首度合作一拍即合，阿跨面笑說：「以前高中校園歌唱比賽就選過幾次美秀集團的歌，這次能跟他們一起合唱，還在萬人舞台面前，簡直美夢成真。」

浪人祭最後壓軸祭出日本重量級涉谷系樂團 Sunny Day Service，相隔8年再次來台演出，不僅展現日式生猛搖滾現場，更帶來多首樂團傳奇作品，見證成團30年的輝煌時刻。主唱曾我部惠一看到台下擠滿萬人觀眾，特地用中文稱讚大家「超棒」，也對現場充滿年輕面孔感到驚訝，沒想到會受到台灣年輕樂迷喜愛。

首度造訪台南的Sunny Day Service還提到：「很開心能來到這座城市演出，尤其來會場時看到路上很多摩托車，好像是整個城市的人都來音樂祭，原本還擔心大家對我們不認識，但布幕降下來後看到滿滿人潮真的非常感動，很榮幸能擔任浪人祭的壓軸表演，期待下次再來台灣。」