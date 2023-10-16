星期一是俄羅斯入侵烏克蘭的第 600 天，激烈的戰鬥仍在繼續，雙方都在尋找對方的薄弱點，並都聲稱擁有對自己有利的軍事優勢。

烏克蘭當局表示，截至周日的24小時內，俄羅斯軍隊在赫爾松南部地區、哈爾科夫、頓內次克東部地區發動了一系列襲擊，有6人死亡，但戰線維持原樣。

烏克蘭國家緊急中心報告，一名 14 歲男孩在尼古拉耶夫南部地區誤觸地雷身亡；一名男子在切爾尼戈夫北部地區的砲擊中死亡。國家緊急部門也報告說，爆炸裝置造成另外 248 人死亡、525 人受傷。

俄羅斯總統普丁週日表示，烏克蘭的反攻完全失敗，他還說俄羅斯軍隊正在加強在哈爾科夫、頓內次克地區以及扎波羅熱南部地區的陣地，並且在頓內次克首府北部的阿夫迪夫卡(Avdiyivka)，展開對烏克蘭的圍城戰。

但是就在同一天，烏克蘭武裝部隊也表示，他們的反攻繼續穩健的進行著，俄軍的砲擊與火力都在下降，顯然前線的俄羅斯軍隊彈藥正在耗盡。

美國戰爭研究所（ISW）的報告稱，過去一星期俄軍猛烈打擊阿夫迪夫卡，並且試圖包圍，但是未取得重大進展。雖然俄烏戰報都無法佐證，但是與上星期相比，俄羅斯的消息圈，已減弱了最初對於包圍阿夫迪夫卡的樂觀態度。

英國國防部稱，俄羅斯正在建造一條通往烏克蘭東部馬里烏波爾的新鐵路，做為新的物資運輸線。

報告稱「鐵路一直是俄羅斯軍事入侵的重要運輸方式，此舉表明，俄羅斯正試圖維持和改善對南方佔領區的補給路線。」

澤倫斯基總統為600天的抗戰，發表演說，「600天了，我們永不放棄，為了自由而團結，我們佔在上風，我們一定勝利。」

他感謝那些戰鬥在特別激烈地區的部隊，他提到了阿夫迪夫卡、馬林卡和頓內次克地區的關鍵地點。 「有些部隊堅守陣地、屹立不搖；有些部隊奮勇推進、收復失土」。