發明展評審委員(左一)，仔細聆聽護理部督導 林興隆(右一)，介紹呼吸器面罩多功能結構。（大林慈濟醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

發明展評審委員(中)，訪視評論「防輸液套脫落及安全加藥結構」。（大林慈濟醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

大林慈濟醫院研發的「呼吸器面罩多功能結構」獲得金獎。（大林慈濟醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣大林慈濟醫院護理部13人日前參加「2023年台灣創新技術博覽會」發明競賽，勇奪1金2銅獎牌，參賽作品包括《金獎》呼吸器面罩多功能結構、《銅獎》腹膜透析接管固定輔助裝置、《銅獎》防輸液套脫落及安全加藥結構、防護裝置等，發想皆來自護理師臨床上碰到的實際問題，而新發明不僅提升患者安全與舒適度，也為臨床護理節省工作負荷量，大林慈濟醫院誇13人研發團隊是名符其實的「護理之光」。

大林慈濟醫院指出，自去年起，大林慈濟醫院護理部與慈濟科技大學「護理創新三計畫」產學合作，由研發長林祝君擔任計畫主持人，護理部主任陳佳蓉、督導林興隆為共同主持人，這次共有4件發明作品參加創新技術博覽會，分別是2020年《腹膜透析接管固定輔助裝置》，2022年2件《防護裝置、呼吸器面罩多功能結構》，2023年《防輸液套脫落及安全加藥結構》，4件作品均取得台灣發明專利證書。

以得到金獎的「呼吸器面罩多功能結構」為例，大林慈濟表示，臨床不能完全自行呼吸患者除有換氣需求，還有鼻胃管、口胃管作為灌食、灌藥或引流，但目前臨床各款BiPAP面罩都無管槽設計，一來鼻胃管無法外露，二來導致管路壓傷，且如果病人需要抽痰或滋潤口唇，必須將面罩移開，會直接影響病人氧合變化，而「呼吸器面罩多功能結構」的發明不僅解決臨床上出現的問題，市占率前兩大的廠商面罩，都可介接使用此產品。

護理部主任陳佳蓉表示，護理創新團隊，靠著平時在臨床護理工作經驗，以「平常，巧思」找出改善醫療器材，甚至得到台灣專利證書，在護理工作領域裡，兼具研發與創新，不僅得到成就感，還多一項發明創新技能。

「不起眼小物，發揮大功效」，林興隆說，面對各類疾病，護理同仁在平時訓練中已具備臨床照護能力，同時也鼓勵踴躍提出各種想法一起創新，讓護理工作更加有效率，減少患者感染或是醫材所帶來的傷害，讓醫材更貼近臨床使用。

嘉義大林慈濟醫院邁向準醫學中心前進同時，院長賴寧生說，護理部以三大創新研發「競賽、研發、技轉」為願景，在臨床上克盡職守，同時精進護理照護創新發明，讓「臨床醫材」更加貼近患者需求，既打造全方位健康照顧的醫療服務環境，更提供最優質的醫療服務。