藍白合會前會14日登場，雙方未達明確共識，民眾黨總統參選人柯文哲更批，國民黨總統參選人侯友宜的競辦執行長金溥聰故意提出很難執行的「開放式民主初選」。媒體人張禹宣指出，民主初選為美、韓、法等國採用，顯現出民調無法表現的兩黨實力差異，也避免了全民調中綠營可能的惡意干擾，直攻民眾黨的組織動員短板，再次把民意壓力甩到柯文哲頭上。只要弄清楚柯文哲的政黨利益最大化意圖，答案便呼之欲出。

「單方挨打的國民黨，在決勝關頭反將一軍！」張禹宣14日在臉書發文表示，決戰前夕，國民黨與金溥聰卻冷不防地在前哨戰上拋出震撼彈，一句「民主初選」徹底翻轉了藍白之間的局面，反將一軍。「民眾黨的叫板：嫌貨才是買貨人，關於藍白合我一再強調，倘若柯文哲無心大可轉頭就走，無須跟國民黨拉扯！」操作棄保，也不可能將擁有地方首長、立委席次與綿密組織的國民黨，邊緣化到足以勝過賴清德的地步。

張禹宣指出，為何民主初選會逆轉整個局面，有四大理由：1.美、韓、法多半採取民主初選，就是不用全民調。2.提高了時間與金錢的成本，避免全民調中可能產生的惡意干擾（如民進黨），透過實名制的監督，就算綠營搗亂也難逃媒體揭穿。3.扮家家酒不如玩真的！民主初選具有高度的動員性與組織性。這些現象都無法從民調中，顯現出兩黨實力的差異。透過實力動員的選舉人，卻無法被民調偵測，但百分之百會投票。

「至於全民調，柯文哲自己都說過：民調都用買的！」張禹宣提到，「4.直攻民眾黨的短板！」國民黨喊出在22個縣市73個選區，廣設投票所。凸顯出了一件事，國民黨具有龐大的組織與團隊可以進行如此大規模的選舉，然而民眾黨呢？當然，民眾黨也祭出自己的強項，提出全民調中「手機與市話」各半的想定，想透過年輕選票輾壓的思維昭然若揭。但卻矮了一截，差就差在前述三項的正當性問題。

「到這邊，或許很多人會覺得藍白之間如此分歧，即便反將一軍是否會走向破局？我認為大有成果！」張禹宣強調，一場牌局本就互有順逆風，真正怕的是無法下庄，即便民眾黨遭反將一軍，只要還在牌桌上就是有進展。退一萬步，主動叫戰民調的是柯文哲，如今國民黨提出了更好的遊戲辦法，民眾黨若又改口找理由拒絕，只會讓國民黨嘲笑：不敢初選、空氣票怕投票、扮家家酒不敢來真的，再次把民意壓力甩到柯頭上。

張禹宣直言，至於柯文哲結局有哪幾種？最好的狀況是自己當上總統，最糟的狀況呢？只要合不成便是讓民進黨整碗捧去，其次與國民黨合作擔任行政院長，藉以壯大自己的實力。只要弄清楚柯文哲的真實意圖，將可得的政黨利益最大化這點，答案便呼之欲出。