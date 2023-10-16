雲林縣議會副議長蔡咏鍀16日當選北港朝天宮董事長，事後被問及是否有意角逐議長寶座，蔡表示大家還在協調中，一切以議會和諧為原則。據了解，目前競選議長以無黨籍議員黃凱最為積極，蔡雖語帶保留，但外界評估黃凱應可順利當選。

雲林縣議長沈宗隆因涉綠能收賄案遭起訴，本月13日主持定期會時，宣布辭去議長職位，議會事後決定將於本月30日進行補選，之前蔡咏鍀曾透露有意角逐議長寶座，因此當選北港朝天宮董事長後，再度被問及參選議長意願。

蔡咏鍀指出，議長一事大家還在協商，目前以議會和諧為重點。據了解，蔡曾一度有意競選議長，但後來也表態沒有意願，此次因當選北港朝天宮董事長，讓大家猜想是否會改變想法，不過依其16日的態度，應該還是不會競選議長。

黃凱被問及競選議長一事，表示沈宗隆議長得知他的意願相當支持，他也積極拜訪其他議員尋求支持，至於蔡是否要競選議長，目前還未聽說。