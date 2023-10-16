中國國家副主席韓正10月16日在北京會見英國工黨前領袖、前首相布萊爾。韓正表示，中英要加強國際事務合作，維護世界和平安全。布萊爾則回應，英中保持友好關係非常重要，方願意與中方坦誠對話，共同應對全球性問題。

根據大陸外交部網站，韓正表示，中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，都是多邊主義、經濟全球化、自由貿易的維護者、貢獻者、推動者和受益者。

韓正指出，在不穩定不確定因素不斷增多的國際形勢背景下，中英加強合作不僅符合兩國各自利益，也有利於整個世界。兩國在清潔能源、生物醫藥、金融、教育、人文等領域合作空間廣闊。雙方要加強國際事務合作，共同應對氣候變化、保護生物多樣性等，維護世界和平安全。

布雷爾表示，當今世界面臨很多挑戰，中國具有重要國際地位，英中保持友好關係非常重要。英方願意與中方坦誠對話，在廣泛領域開展建設性合作，共同應對全球性問題。