許多人和另一半愛愛時都會做好安全措施，不過有時安全措施可能也會出包。一位女子近日和男友發生關係後發現保險套破裂，馬上在半小時內服用事後避孕藥，不過她擔心可能有保險套殘留在自己的身體裡，因此考慮在下體塞入私密處的保養品，貼文曝光後引發熱議，許多女生急勸，若非醫師要求，最好別自己在下體灌入任何東西。

原PO在Dcard發文表示，當天完事後她發現保險套破裂，洗漱完後馬上買了事後避孕藥服下，雖然服藥時間在半小時內，但由於她前一天才剛吃了一天、2顆份量的催經藥，因此擔心兩者藥效可能會有衝突。

另外原PO也相當擔心，保險套可能有部分碎片殘留在她的身體裡，因此忍不住求救，想了解能否使用硼酸塞劑等保養品塞入下體後，讓保險套的碎片自然流出，「還有什麼事後措施是可以做得更完善的⋯」，目前她也預約了婦產科準備看診。

對此，許多女生紛紛回應，「放輕鬆！有馬上吃事後藥就先別擔心！另外別拿東西灌進陰道會感染」、「記得以後不論發生什麼事，都不要亂拿東西灌陰道！除非是醫生開給妳的東西，不然原本沒事可能灌一下就真的出事」。