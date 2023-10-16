中國國務院總理李強10月16日在人民大會堂同來華出席第三屆一帶一路國際合作高峰論壇，並進行正式訪問的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）會談。李強表示，中國的發展對歐洲是機遇不是挑戰，是動力不是風險。希望匈方繼續為加強中國－中東歐國家合作、推動中歐關係發展發揮積極作用。奧班稱，匈方一貫恪守一個中國原則，將繼續奉行對華友好政策。

根據大陸外交部網站，李強表示，近年來，在習近平主席和奧班總理戰略引領下，中匈互利合作取得豐碩成果，樹立構建新型國際關係的典範。中方願與匈方一道努力，將兩國領導人重要共識不斷轉化為實際行動，做相互支持的真朋友、發展繁榮的同路人、相知相親的好夥伴，更好惠及兩國人民。

李強指出，中方願與匈方築牢政治互信基礎，繼續堅定支持彼此主權、安全和發展利益。中方願推動一帶一路倡議與匈牙利向東開放戰略更緊密對接，共同努力推動貿易、投資、金融等領域務實合作不斷提質升級。

李強稱，抓緊推進匈塞鐵路專案，拓展新能源、數位經濟、人工智慧等領域創新合作，更好助力兩國實現各自發展目標。雙方要深化教育、旅遊、體育等人文交流，夯實兩國關係的民意基礎。

此外，李強強調，中方願與匈方加強多邊領域溝通協作，維護兩國共同利益，推動全球治理朝著更公正合理方向發展。中國的發展對歐洲是機遇不是挑戰，是動力不是風險。希望匈方繼續為加強中國－中東歐國家合作、推動中歐關係發展發揮積極作用。

奧班表示，匈中關係有著深厚基礎。匈方一貫恪守一個中國原則，將繼續奉行對華友好政策，積極參與共建一帶一路，支持互聯互通、開放合作，反對脫鉤和封閉。匈方願與中方一道，以明年兩國建交75周年為契機，深化各領域互利合作，推動匈中關係和中東歐國家以及歐盟國家對華合作進一步發展。

會談後，兩國總理共同見證簽署共建一帶一路、產業與投資、工業和資訊化、教育、海關、供應鏈、發展政策、數位經濟、綠色發展等多項雙邊合作文件。