劉姓男騎士因前方機車掉落一個粉紅色包包，導致他閃避不及直接撞上倒地受傷。（圖／警方提供）

新北市新店區秀朗橋機車道往中和方向，13日晚間20時36分許，1名35歲劉姓男騎士因前方機車掉落一個粉紅色包包，導致他閃避不及直接撞上倒地受傷送醫，事後警方也找到前方40歲鐘姓女騎士，雙方都沒有酒駕，至於肇責還有待釐清。

警方表示，劉男（35歲、持照正常）騎乘普重機經秀朗橋機車道往中和方向，因前方普重機騎士鐘女（40歲、持照正常）後載小朋友之包包掉落，致劉男閃避不及而摔車。劉男面部及手部等多處受傷送新店慈濟醫院救治，雙方無酒駕情事，傷者目前還在住院，詳細事故責任仍待後續釐清。