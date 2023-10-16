高雄城中城大樓大火燒出大樓消防公安問題，桃園市建管處要求15樓以下大樓公安申報，但許多社區抱怨，公安申報項目和消防局消防安檢有多處雷同，價格卻翻倍，痛批花大錢重複檢查宛如被拔好幾層皮，都發局承諾釐清重疊處，研議互相承認各自檢查結果。

議員舒翠玲說，過去中央只規定16樓以上大樓每2年要公安申報，前年10月高雄城中城大火後，各地方政府重新審視低樓層集合住宅公安申報必要性，桃園市去年正式公告，規定全市12樓至15樓的1132棟大樓今年1至3月要公安申報，8樓至11樓的850棟則於明年申報，未來每3年1次，違者將開罰6至30萬元，但申報期限已過7個月，仍有94棟未申請，其中39棟沒有管委會，因群龍無首，恐連一般保養都沒執行，要價不斐的公安申報更是難上加難，要求專案輔導。

議員黃敬平說，有不少社區向他陳情，每年要檢查的項目繁瑣且所費不貲，對公共管理基金是沉重負擔，且項目重複性過高，像是某社區有4台電梯，依消防規定半年申報，每次每台1200元，1年要9600元，但建管公安申報也要檢查電梯，1台8000元，1年就要3.2萬，檢查項目重複，有被剝好幾層皮的困擾。

黃敬平進一步說，「建築物公共安全檢查申報」與「消防安全設備檢修申報」的法令依據、主管機關、申報頻率及專業人員資格都不相同，前者是建築師或執業技師、後者是消防設備師或士，申報除繳交給政府的規費外，還要另外委託民間專業鑑定單位，像是消防每年要1.2萬，零零總總費用加起來，對戶數不多的社區是沉重的負擔，似乎也在變相懲罰戶數少的社區和高齡社區，但這也是最需要檢視公共安全的社區。

黃敬平建議建管和消防單位橫向聯繫，研議將重複的檢查項目相互流通使用，免於重複申報，減輕社區負擔、提高政府效能。

都發局長江南志指出，桃園12層樓以上建物公安申報達成率9成2，公安申報針對建物本身構造使用後檢查、消防則是消防安全設備類的檢查，都發局將與消防局相互確認釐清有無重疊處，也將再評估與設施維護業者協調與宣導，釐正作業程序，以降低管委會因檢查而產生非必要維護管理費用的困擾 ，避免讓民眾對兩者申報有所誤解。