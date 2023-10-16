對於如果以色列開進加薩走廊，要打城鎮戰、地道戰，前艦長呂禮詩認為很困難，如果看現在的加薩走廊，是殲滅戰，整個打爛，俄烏戰爭就是這如此。

呂禮詩分析，全世界可以打得起城鎮戰的只有少數幾個國家，其中一個是美國，美國在中東打伊拉克，逐家逐戶搜索，就是城鎮戰。

現在為何打不起城鎮戰？呂禮詩推測，因為一棟樓裡面，有多少詭雷？有多少埋伏？接近時有多少狙擊手？以色列要進入加薩走廊，就是想把地道清出來，這也就是在第一時間以色列報復時，連學校和清真寺都攻擊，因為懷疑下面是地道，用來儲存火箭彈。

至於哈瑪斯在地道中確切位置？他表示，大家說以色列情報系統很好，但為何10月7日未發現？且埃及跟美國都有提醒以色列，因此哈瑪斯動態很怪。

呂禮詩提到，過去美國總統甘迺迪曾建立可以同時打2場半的美軍，一場在歐洲，一場在亞洲，另外一場小規模的戰爭。但在2013年歐巴馬總統修改，現在美軍只能打一場大規模常規戰爭，另一場突發戰爭，就是現在以巴戰爭，美國也只能干擾破壞。

他認為，美國現在要同時支援烏克蘭和以色列，是困難的。