以色列、哈瑪斯軍事衝突震撼全球，綠營「備戰才能避戰」論近日不斷遭到專家質疑。國民黨立委鄭麗文指出，從2019年開始，志願役不適服人數就開始呈現上升趨勢，2024年更將合共減少5142人，明年國軍主戰部隊的可用人力明顯下滑，義務役難以彌補，未來若遇緊張情勢怎麼戰？

「賴清德：義務役不會上戰場？」鄭麗文今(16日)在臉書發文表示，從明年開始，2005年出生、滿18歲的役男將服一年義務役，未來義務役役男也將優先分配到常備化守備部隊，至於志願役軍人則是以保衛領土、領海、領空安全的主戰部隊為主。可是兵力夠嗎？

鄭麗文提到，近期立法院發布國防部明年度預算評估報告就打臉賴清德：兵源不足！國軍志願役官兵降至15.5萬人，更別說眾多第一線中就有5個戰鬥部隊的編現比不到8成！包括陸軍外島步兵部隊，砲兵部隊，海軍各艦隊部隊肩負反艦、防空重任的海鋒大隊和空軍的防空暨飛彈部隊。

鄭麗文指出，從2019年開始，志願役不適服人數就已經開始呈現上升趨勢：2019年不適服人員人數為2783人，2020年3406人、2021年3448人。而2022年，人數更是高達4066人，創下近年新高！而從2024年開始，軍中士官長也將從今年的1萬4600人降為1萬4300人，減少300人。士官人數從7萬5201人降為7萬3600人，減少1601人。士兵則是從今年4萬4911人降為4萬1670人，減少3241人。

「合計共減少5142人，明年國軍主戰部隊的可用人力明顯下滑！」鄭麗文強調，義務役負責守備、志願役負責主戰，但是志願役人數逐年減少，再加上少子化影響，即使明年有9127名義務役加入國軍成為新血，但是戰略學者也紛紛提醒，志願役主要負責作戰任務，志願役人員短少對國軍戰力造成的損害，無論就武器使用與作戰經驗而言，都不是這些1年期義務役男可以彌補的！備戰才能避戰？人力不夠怎麼辦？

「不上戰場幹嘛當一年兵？」鄭麗文質疑，自從民進黨政府上任以來台灣兵凶戰危，人人都害怕哪天需要全民皆兵上戰場打仗，年輕人義務役從四個月延長到一年，政府更是因此提出讓大學生可以三年念大學、一年去當兵，但是這五年來不適服現役士兵提前離營的人數逐年增加，部隊訓練資源非常有限，成效達不到，台灣又需要為了備戰而儲備兵源，但是主戰軍人逐年減少，未來若遇到緊張情勢，要怎麼打、怎麼戰？