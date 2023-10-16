今年台北市學生音樂比賽在北市青少年發展暨家庭教育中心舉行。（台北市議員王閔生提供／蔡佩珈台北傳真）

今年台北市學生音樂比賽在北市青少年發展暨家庭教育中心舉行。（台北市議員王閔生提供／蔡佩珈台北傳真）

今年台北市學生音樂比賽在北市青少年發展暨家庭教育中心舉行，台北市議員王閔生接獲家長投訴多項動線與演奏問題。教育局回應，已加開2樓調音室，並在1樓畫設專用區，以便學生準備參賽，未來將邀請專家、學者評估使用新的比賽場地。

去年台北市學生音樂比賽在大安高工活動中心舉辦，由於校內校舍去年底開始施工，預計2025年才完工，鄰近的活動中心目前暫停使用，今年台北市學生音樂比賽，其中團體組兒童樂隊、管弦樂合奏、管樂合奏、打擊樂合奏、絲竹室內樂及國樂合奏改在台北市青發家教中心舉辦。

王閔生接獲家長投訴多項演出及動線問題，動線問題像是青發家教中心電梯寬度不足，定音鼓等大型樂器無法進入，學生只能使用現場提供的樂器，以及規定演奏團體須在青發家教中心騎樓等待表演、放置樂器，等待上一間學校離場，才可進入大廳備賽；演出問題則是因為5樓調音室與3樓演藝廳只相隔一個樓地板，學生在3樓演奏，能聽到5樓傳來的聲響。

王閔生也提到，演藝廳設置舞台寬度及深度不足，學生進出、演奏已經很受限，卻不准許學生把原本的靠背座椅更換成板凳，尤其明天輪到國中比賽，一團人數最高可達70至80人，擔心當天會出現其他問題。

王閔生認為，大安高工校舍施工2025年才會完工，想必未來的台北市學生音樂比賽仍會遇到同樣問題，要求教育局邀請家長、指揮老師，根據使用者的建議尋找比青發家教中心更適合的比賽場地，甚至也可以將文化局轄管場館納入考量。

台北市教育局副局長陳素慧表示，已加開2樓調音室供選手使用、開放1台貨梯讓學生運送慣用樂器，也租用圓板凳取代靠背椅子，減緩比賽場地過小問題，並在1樓畫設專用區，以便學生準備參賽。

陳素慧表示，以往比賽場地都選在大安高工舉辦，選手使用該校場地未出現上述動線、表演相關問題，因為大安高工校內施工，3月舉辦的全國學生音樂比賽改在南門國中，但南門國中恰逢百年校慶，今年台北市學生音樂比賽，只能選在青發家教中心舉辦，未來會與專家、學者評估適合場地。