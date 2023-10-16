美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）除了近期忙於舉辦巡迴演唱會外，也因和交往6年的英國男友喬歐文（Joe Alwyn）分手，而讓不少粉絲們將關注焦點放在她的感情現況上，日前才傳出與知名美式足球球星凱爾西(Travis Kelce)互動密切的傳聞，近日再被拍下合體牽手的畫面，疑似證實了戀愛關係。

泰勒絲和凱爾西近期的戀愛緋聞傳得沸沸揚揚，泰勒絲日前更被目擊與男方母親一同現身球場包廂，在凱爾西所屬球隊堪薩斯城酋長（Kansas City Chiefs），對上芝加哥熊隊(Chicago Bears)的比賽上，幫他加油，在激動處還會相擁慶祝，讓外界對於兩人的真實關係感到十分好奇。

泰勒絲與凱爾西母親一同現身球場包廂的畫面被拍下。(圖／美聯社)

此外，綜合《第六頁》、《TMZ》等外媒報導，泰勒絲和凱爾西兩人近日出現在紐約的一間餐廳內用餐，男方不僅在下車時牽住她手，走路替女方拿包；用餐時也緊緊牽手、擁抱在一起，還細心地幫對方披上外套，展現貼心的一面。另外，在過程中，可見到兩人身上不時有閃光燈的光點閃過，顯見周遭有不少人在記錄這段難得的畫面。

Taylor Swift and Travis Kelce in New York. pic.twitter.com/ZlMZfSqqWf — Pop Base (@PopBase) October 16, 2023

相關畫面不僅被媒體們所拍下，事後也在社群上瘋傳，由於上次被拍下球場觀賽時，兩人間並未有互動，且凱爾西日前受訪時，被問及對於這段緋聞的看法僅表示：「就讓我們看看接下來會怎麼發展吧。」並未正面回應兩人的關係；對比此次在公開場合大方讓人拍下兩人牽手的態度，疑似認了這段戀情，讓粉絲嗨翻，紛紛獻上祝福：「他們笑得好開心，我也一樣」、「凱爾西好貼心」、「祝你們幸福。」