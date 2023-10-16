民進黨總統參選人、黨主席賴清德4日在中執會公布一段昔日在立院飆罵三字經的影片，指出陳水扁總統執政期間，曾向美國提出軍事採購清單，卻遭國民黨杯葛，讓自己破口大罵。對此，前立委郭正亮16日就表示，「那時候美方要價一艘潛艦11億美元，加上一些有的沒的，就是12億一艘，比當時市場行情是貴將近三倍，台灣要當那個冤大頭嗎？在立法院這樣兇有什麼用？把台灣當成錢坑是不是？」引發討論。

2004年陳水扁連任，隨即強推潛艦、愛國者飛彈與反潛機3項軍購特別預算6108億元，態度蠻橫，並結合「愛台」的政治宣傳，將單純的建軍政策政治化，把軍購案當成政治議題操作，致藍綠兩軍長期對峙，相持不退。當時賴清德說，如果不是國民黨杯葛，「2005年軍購特別預算案通過，軍售8艘柴電潛艦已經完成了」。

郭正亮16日在政論節目《新聞大白話》中表示，「賴清德要講這個話，請他去查一下當年的資料，請問當年8艘潛艦，一艘是賣多少錢？因為這個已經有人翻開資料，說那時候美方要價一艘潛艦11億美元，加上一些有的沒的，就是12億一艘，比當時市場行情是貴將近三倍，台灣要當那個冤大頭嗎？在立法院這樣兇有什麼用？把台灣當成錢坑是不是？」

郭正亮更提到，「我們現在潛艦一艘16.5億左右，一艘大概500億台幣，但十幾年前美國開價將近12億美元，那時候美國開的軍購單，8艘潛艦和4艘紀德艦，後來紀德艦有買，那是因為你潛艦的價格有嚴重的問題，那時候我們的國防預算還不到三千億，這個軍購案美國包成一大包，超過6000億，開什麼玩笑？6000億一下就要塞給你，所以自己去回想一下當年的狀況，完全就不用思考，美國說什麼就全吞」。

郭正亮最後更直言，「因為他在立法院被否決了60幾次，連要選總統的人都不明就裡去查一下當年的軍售案內容，這樣憑什麼當總統？到時候你當總統之後，美國再塞武器進來，價格都是國際的兩倍到三倍你也要吞嗎？所以我說選總統的人，講話這樣講，真的是很丟臉」。