以色列軍方今天證實，遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）劫持人數增至199。巴勒斯坦記者工會今天表示，以色列對加薩走廊猛烈空襲已造成11名巴勒斯坦記者喪生。

法新社報導，以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）在媒體簡報會上表示：「我們已向199名人質的家屬提供最新訊息。」上修先前155名人質的數字。

哈瑪斯7日發動突襲，包括以色列人和外國人遭到劫持。

哈加里說：「營救人質是國家的首要任務。軍方和以色列正爭分奪秒將他們帶回來。」

根據雙方官員，哈瑪斯攻擊造成以色列至少1400人喪生，以色列對加薩走廊（Gaza Strip）報復性攻擊則造成2750人死亡。

以軍表示，約有1500名激進分子的遺體在襲擊後被發現。

巴勒斯坦記者工會今天表示，自以色列對加薩走廊發動猛烈空襲以來，已有11名巴勒斯坦記者喪生。

自7日哈瑪斯對以色列發動致命攻擊，引發毀滅性戰爭以來，另有20名記者在這場衝突中受傷。