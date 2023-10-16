巴勒斯坦激進抵抗組織哈瑪斯發動突襲，以色列遭受損傷後反擊轟炸加薩走廊，地緣政治衝突急遽升溫至熱戰層級。前立委蔡正元指出，早在第一次世界大戰，英美兩國爲鼓勵猶太人參軍及捐款，支持英美打嬴第一次世界大戰，宣布只要戰爭勝利，猶太人可以在巴勒斯坦地區分一小塊土地建立國家，從而引發地緣衝突不斷，從1948到1982年共爆發五次以色列與阿拉伯國家的戰爭，歷經41年的和平寧定，如今再度爆發戰火。

蔡正元15日在臉書發文談「以阿戰爭」提到，1518年至1920年，幾乎整個中東地區都是由土耳其帝國統治，國號叫鄂圖曼帝國。1914年第一次世界大戰爆發，1917年英美兩國爲鼓勵猶太人參軍及捐款，支持英美打嬴第一次世界大戰，宣布只要戰爭勝利，猶太人可以在巴勒斯坦地區，分一小塊土地建立國家。1918年第一次世界大戰結束，土耳其帝國戰敗，猶太人開始湧入巴勒斯坦地區。

蔡正元指出，1920年勝利方組成國際聯盟，將巴勒斯坦地區交給英國統治，猶太人在巴勒斯坦只有15萬人，阿拉伯人則有60萬人。1939年英國下令移民巴勒斯坦的猶太人，每年不得超過7萬5千人，被猶太人視為違背建國的承諾，引發猶太人與英國的暴力衝突。1939年至1945年第二次世界大戰爆發，猶太人遭到德國納粹屠殺，猶太人也出錢出力參戰。1947年聯合國兌現給猶太人的承諾，將「約旦河西岸地區」57％的土地，劃給猶太人建立以色列國，這只是以色列現有領土的一部份。

1948年第一次以阿戰爭爆發，以色列宣布建國，周圍阿拉伯國家組成聯軍，發動戰爭要消滅以色列，埃及佔領加薩走廊，但阿拉伯聯軍戰敗。1956年第二次以阿戰爭，埃及宣布沒收蘇伊士運河，並不准以色列使用，英法以發動戰爭擊敗埃及。1967年第三次以阿戰爭，敘利亞從戈蘭高地，埃及從西奈半島和加薩走廊，約旦從約旦河東岸，南北東三面夾擊以色列，戰爭只費六日時間，埃及、敘利亞、約旦戰敗，以色列佔領戈蘭高地、加薩走廊、西奈半島、東耶路撒冷。

1970年巴勒斯坦解放組織行刺約旦國王失敗，遭約旦驅趕至黎巴嫩。1971年巴勒斯坦解放組織刺殺約旦首相。1972年巴勒斯坦解放組織綁架維也納飛機，被以色列救出。巴勒斯坦解放組織綁架殺害慕尼黑奧運會的以色列代表團。1973年第四次以阿戰爭，敘利亞和埃及發動戰爭，其他阿拉伯國家配合，擬奪回戈蘭高地和西奈半島，阿拉伯國家戰敗，改用石油做武器，石油危機爆發。

1982年第五次以阿戰爭，巴勒斯坦解放組織派出狙擊特務，刺殺以色列駐英大使，以色列進攻黎巴嫩境內的巴解組織，與黎巴嫩和敘利亞爆發戰爭，黎敘兩國兵敗。蔡正元表示，「2023年第六次以阿戰爭，加薩走廊的哈瑪斯政府對以色列發動突襲，以色列空襲加薩走廊，以色列地面部隊將進攻加薩走廊，戰爭進行中！」