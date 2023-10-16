隨著烏克蘭戰爭進入第 600 天，而且看不到結束的跡象，一些烏克蘭人逃避國家的徵兵號召，並且正在尋找管道偷渡出國。

商業內幕(BusinessInsider)訪問到一些烏克蘭逃兵的故事，他們大多坦承自己就是害怕了，雖然知道國家需要男人打仗，但是害怕與保命的心態，不是愛國口號就能打消的。

今年21歲，化名阿爾泰姆 (Artem)的年輕人，在基輔郊外出生長大，他告訴媒體記者，他實在不想上前線，並且已經嘗試過一次失敗的逃跑。

他和他的父親博赫丹(Bohdan，同為是化名)一起接受採訪，父親在和平時期是一位木匠，會說英語，已經上過前線，擔任烏克蘭國民警衛隊的士兵，最近在東部前線的激烈戰鬥中倖存下來。

博赫丹說，他的部隊在斯瓦托夫(Svatove)和謝列布良斯基(Serebryansky)的森林附近遭受重大傷亡，他是少數倖存且沒有受傷的人之一，但是心理與精神受創，他不想讓自己的兒子也遭受同樣的命運。

親眼目睹了戰爭的恐怖，在得知兒子想要逃離，博赫丹不但沒有阻止，反而相當支持。他說：「目前兒子還未達徵兵年齡，因此不會立即應徵入伍，但國會隨時都可能頒布新的動員法，所以逃亡要趕快。」

阿爾泰姆補充說，他也對飽受戰爭摧殘的經濟感到前景絕望，出國不但是求生，也是謀生。

他上一次的逃跑，計劃跨過邊境潛入羅馬尼亞。結果當他乘坐向西行駛的火車，準備到靠近邊境的小鎮，卻在下車時就被警察質問，「有什麼理由來距離邊境僅33公里的地方?」

阿爾喬姆說，他們提不出好的理由，被帶到警察局接受進一步詢問，通通被帶上巴士，運回原居地。

他還記得，其中一名男子五十多歲，說是與妻子和孩子一起旅行。結果男子直接送到徵兵辦公室。

博赫丹同意，即使兒子沒有被派往前線，留在烏克蘭的前景也很黯淡。「戰時年輕人沒有太多工作或優質教育，所以他們中的一些人想離開，但他們不能。」

阿爾喬姆還在計畫他的第2次逃離，但是「邊境附近檢查站的年輕人告訴我不要冒險，他們警告說，前面的森林裡到處都是熊和狙擊手。」

由於阿爾喬姆被警方抓到出現在邊境城鎮，他們可能受到罰款，目前還沒收到罰單，但估計金額約為 1000 格里夫納，約 27 美元(約870新台幣)。

博赫丹告訴記者，雖然邊境警察抓得很嚴，但他的一個朋友，真的成功越過邊境進入匈牙利。朋友告訴他，他花了大約 6,400 美元(約20萬新台幣)，從人蛇集團得到重要情報，告知他在哪裡是境警察的巡邏死角，記得帶上合適的老虎鉗，剪斷鐵絲網就能穿越邊界圍牆，那個朋友已逃到蒙地內哥羅。

那位朋友說，他選擇了匈牙利而不是羅馬尼亞或摩爾多瓦，因為他相信邊境警衛不太可能毆打他，並認為匈牙利更容易接受烏克蘭難民。

自去年2 月 24 日俄羅斯入侵，國家進入戰爭狀態以來，烏克蘭18~60歲的成年男子，就被禁止離開國家；烏克蘭議會在今年7月決定，戒嚴令和總動員期限再延長 90 天，這是自第8次延期，一直持續到 11月15日。

令烏克蘭青壯年男性感到害怕的是陣亡人數，今年8 月《紐約時報》報道稱，匿名的美國官員表示，最保守的估計，烏克蘭已有7 萬名士兵陣亡，10~ 12萬人受傷，雖然可能低於俄羅斯的死傷人數，但是烏克蘭的人口死傷承受力也遠低於俄羅斯。

烏克蘭當局一直嚴防死守逃兵問題，徵兵單位表示，他們抓獲6,100 名試圖使用偽造或未經授權的證件混過邊境關卡的役齡男子。根據《經濟學人》9月份的報道，超過 13,000 名想要逃離烏克蘭的人，在到達邊境之前就被警方抓獲，過程與阿爾喬姆相似。

有些逃避兵役者，但希望醫生開立免役證明來逃兵，這種證明稱為「白票」。《商業內幕》先前報導，一名來自敖德薩的 39 歲男子，花了一筆大錢請了一名中間人，安排烏克蘭南部的一家醫院，開「患有嚴重脊椎損傷」的傷殘證明，從而免除他的兵役。

敖德薩的一個非政府反腐敗組織說，光敖德薩地區一地，就發現有5 萬張「白票」，中間人與開證明的醫生賺得是盆滿缽滿。

《泰晤士報》報道，據稱，有個徵兵官光靠收賄，買到西班牙海岸的大別墅，價值 435 萬美元。不過他於7 月被捕，並正在接受調查。

反腐敗非政府組織成員博爾漢 (Valeriy Bolhan)說，非法白票的價格約為 7,000 至 8,000 美元(約22萬~25萬新台幣)，現在已漲到2萬美元(約64萬新台幣)左右。

逃出國的烏克蘭男人，最怕的就是在異國遇到老鄉。一名38 歲的烏克蘭預備役軍官，成功帶著家人逃到波蘭華沙，他現在開記程車為業，低調度日。他告訴記者：「有一次，他載到1名烏克蘭婦女，那情況說有多尷尬，就有多尷尬。」

那婦人說：「我們的丈夫在前線，他們在戰鬥，而你們這些膽小鬼卻留在這裡？你們躲在我們丈夫的背後！」

逃避是可恥，但是想活有錯嗎?