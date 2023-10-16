藍白合會前會於14日首次登場，雙方對於產生在野最強候選人方式沒共識，民眾黨總統參選人柯文哲酸，侯友宜的競辦執行長金溥聰故意提出一個很難執行的「開放式民主初選」，看起來沒有合作的打算。對此，前立委沈富雄16日就表示，「柯文哲他心中的打算，大家不要忘掉，他口口聲聲、念念不忘一個關鍵少數，如果大家現在都拆夥了，是民進黨來找柯文哲湊半數的可能性比較大，而馬上要處理的就是立法院院長的選舉，今天我在這裡講得很清楚，副院長就是黃珊珊，這可能性不小」，引發討論。

沈富雄16日在廣播節目《POP大國民》中表示，「柯文哲他心中的打算，大家不要忘掉，他口口聲聲、念念不忘一個關鍵少數」，沈富雄認為，「他其實沒有想做總統，因為他知道他選不上，他也曉得藍白合他不要，所以藍白合打勝仗的可能性他沒有，但他有一件事情永遠沒有忘掉，就是他要做關鍵少數」，沈富雄更接著說，「這個關鍵少數怎麼說呢？他就是在賭兩大政黨，國民黨跟民進黨其中一個恐怕不會過半」。

沈富雄假設，「所以若民進黨需要5票才會過半，柯文哲會靠過去，為什麼這麼說？因為柯文哲說要下架民進黨的次數不是很多，幾乎非常少，所以我認為柯文哲心中的盤算，如果真的有人不過半，需要他去湊，而出牌的是賴清德的可能性比較大，不會是侯友宜」。

沈富雄最後更斷言，「如果大家現在都拆夥了，是民進黨來找柯文哲湊半數的可能性比較大，那個時候柯文哲就湊過去了，我現在講最慷慨的局，馬上要處理的就是立法院院長的選舉，那5票值一個副院長吧，今天我在這裡講得很清楚，副院長就是黃珊珊，這可能性不小，而且我想這是柯文哲心中很重要的盤算，所以大家講藍白合他才虛晃一招，誤導大家」。