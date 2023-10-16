（21:57更新）桃園捷運今晚發布重大公告，因受系統異常，A1台北車站至A7體育大學站暫停營運，讓不少乘客上網反映列車突然停駛，被要求要下車自己走。晚間9時35分左右，改為A4新莊副都心站至A7體育大學站暫停營運，A1台北車站至A3新北產業園區站、A8長庚醫院站至A22老街溪站正常營運。稍早官網再度公告全線恢復正常。

事發當下有乘客在PTT八卦板回報，「搭機捷在泰山不明原因停很久，現在被要求要下車自己走，請問怎麼了？」、「先是說列車調度，要我們耐心等候」、「幸好我被困在台北車站，還能換其他車」、「現在要我們準備隨身行李，可能要步行，然後不給帶大型行李，完全沒說我們要搭機的人要怎麼辦」。

也有網友拍下月台「緊急警報」告示，內容為「各位旅客請注意，由於行車調度/系統異常，A1台北車站到A7體育大學站列車暫停運行，A8長庚醫院站到A22老街溪站進行局部運轉。趕時間的旅客請改搭其他交通工具，造成您的不便，敬請見諒。」

據了解，機場捷運泰山A5站，今天晚間因為機房內的消防（一氧化碳）設備突然啟動，經過查看，現場並無明顯火煙，詳細狀況還需清查。