據手機市調機構Counterpoint Research透露，尚未正式公布的市場調查數據顯示，蘋果新款iPhone 15在中國的銷量遠低於其前代產品iPhone，此一訊息或反映出華為等競爭對手的崛起對蘋果手機造成重大衝擊，華爾街投行分析稱，iPhone 15的銷量可能會被華為新款手機超越。

據《財聯社》報導，蘋果在9月13日推出iPhone 15系列新機，並在9月22日正式開售。而Counterpoint資料顯示，在iPhone 15正式開售後的17天裡，其銷量與iPhone 14相比下降了4.5%。

同時，華爾街投行傑富瑞（Jefferies）的分析師團隊也表示，預計iPhone 15在華銷量將比前一代下降達2位數。傑富瑞分析師還認為，在Mate 60 Pro超預期表現的推動下，華為整體的銷量在中國市場上很可能已超過了蘋果。

由於中國是智慧手機最大市場，iPhone 15系列在中國的銷量一向被認為是蘋果品牌的最重要指標，而華為Mate 60的銷售也被視為華為是否能順利重返手機市場的風向球。

受到蘋果在華銷售數據不佳的影響，蘋果股價在周一盤前延續上週五的跌勢，現跌0.8%報每股177.42美元。

分析認為，這2份報告標誌著蘋果面臨的潛在打擊，公司正疲於應對數十年來最疲軟的智慧手機需求面以及機身發燙的問題。如果初步估計資料屬實的話，這將是2018年來在中國市場最糟糕的開局之一。

今年8月，Counterpoint曾報告稱，今年全球智慧手機的出貨量將下降6%至11.5億部，有望創下10年來最差的一年。

一些分析師認為，華為的重新崛起可能會削弱蘋果在中國高端手機市場的主導地位。在最新的報導中，Counterpoint估計華為今年就可能售出500萬至600萬台Mate 60 Pro，這一數字與知名分析師郭明錤9月份的說法相呼應。而到了10月上旬，手機銷售業者甚至傳出華為2024年出貨量將調升一倍至6000~7000萬部。