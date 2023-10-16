藍白合幕僚會針對如何產生在野陣營人選有歧見，國民黨提出開放式民主初選，民眾黨則堅持採用民調方式決定。侯辦今（16）日表示，雙方對於彼此所提方案都有疑慮，希望先坐下來談，任何內容都可以協商討論，期待磨合協調出一個雙方都能接受的「折衷方案」，希望在未來三天內能夠盡快進行第二次會面。而民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室也對此回應，因看不出侯辦有提出具體內容，因此今日不再特別回應。

侯友宜競選辦公室晚間表示，該方案是直接訴諸民意，此方案比柯辦的方案更具民意代表性、更透明公開、更全面，直接訴求民意，還是希望先坐下來談，任何內容都可以協商討論，期待在各自提出的方案中，彼此磨合協調出一個雙方都能接受的「折衷方案」。在未來三天內能夠盡快進行第二次會面，不宜再拖，這才符合外界對於在野力量盡速整合的高度期待。

而柯文哲競選辦公室發言人陳智菡則在16日上午表示，若有第二次的藍白會談，應該要朝真正能合作才來進行，而民眾黨也會抱持開放、善意心態進行會談，但請不要為了見面而見面。而針對侯辦晚間的回應，柯文哲競選辦公室則表示，在經過內部的討論之後，因看不出侯辦有具體的內容，所以還是維持上午的基調，晚間不會再特別回應。