樂天女孩人氣啦啦隊成員林襄擁有甜美臉蛋和火辣身材，在球場上賣力應援的可愛模樣迷倒大批球迷，近年人氣水漲船高，接下許多代言與主持的工作，日前她受邀擔任時尚品牌的走秀模特，一身肉色內衣褲的造型評價兩極，網上的負面聲浪讓造型師心疼發聲，林襄本人也於今（16）日曬出時裝週影片首度回應。

林襄今（16）日曬出時裝週影片表示為了各種視覺效果傳達意念，他們排練修正了許多次才是大家看到正式演出的版本，面對網上的各種評論林襄平心回應：「但我還是非常喜歡這次的時尚圈演出，很棒的作品很厲害的品牌與設計師，覺得自己何德何能有榮幸參與，不管大家的評價如何，我只想做好我的工作與挑戰，體驗我想過的生活」。

部分網友批評林襄此次造型。（圖／截圖網路）

這則貼文獲萬人按讚支持，中華職棒樂天桃猿MC沐妍鼓勵「妳很棒！不要在意網路上的聲音，聽自己內心真正想要的聲音，做最棒的妳自己」，李恩菲讚「快樂小襄好棒」，琳妲則稱讚「時尚」，粉絲們湧入留言「超喜歡的」、「無需理會一些負面評語。做好自己、朝自己的理想邁進。加油。」、「時尚襄超美！」、「明明妳是拿出妳的實力認真的，為什麼還是要被罵，酸民的不要太在意，妳已經把妳心臟練強了，進步很大，辛苦了襄」、「那個正在做自己喜歡的自己的妳真的很美」、「吃不到葡萄說葡萄酸的人，不需理會」。