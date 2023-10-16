台北市中正第一分局忠孝東路派出所，日前接獲轄區銀行通報，疑似有民眾遭詐騙情形，經趕赴現場關懷，原來是詐騙集團於群組誆騙民眾進行假投資詐騙，所幸警方到場後積極勸導，才打消民眾欲領大筆現金進行投資的念頭。

警方表示，一名年過六旬的老翁向行員透露，其兒子於網路結識一名投資老師，老師表示其兒子有偏財運，並指導其投資虛擬貨幣，因此領取現金280萬元要供兒子進行投資，員警判斷此為典型假投資詐騙，惟老翁堅信偏財運不認為是詐騙，經員警耐心講述詐騙集團常會指導民眾以私人借貸或房屋裝潢購置等用途來閃避關懷提問，最終員警的佛心勸阻戰勝老翁偏財運的念頭，及時攔阻假投資詐騙，並向老翁兒子聯絡，致電勸說此屬常見假投資詐騙手法，免於上當受騙。

中正第一分局呼籲，假網路投資向來是常見詐騙手法，詐騙集團常以通訊軟體加入好友，再以「加入會員、投資高獲利報酬」等話術誘騙被害人進入群組，再教導被害人如何匯款，提醒民眾勿因一時貪念而受騙，遇到任何疑問請撥打165反詐騙諮詢專線或撥打110報案，請求警方協助。