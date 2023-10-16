對於我國是否成立主權基金，國發會於16日下午召開跨部會議討論。國發會晚間指出，會中各部會皆認同，主權基金設立目的有其策略性或特殊需求，以挹注政府財源而言，相關機制可持續強化及增加彈性。而會中提及新設立主權基金一事，涉及社會共識凝聚、且需調整法制，將後續進行研議。

行政院長陳建仁日前在立法院承諾由國發會進一步規劃。國發會主委龔明鑫16日在立法院透露，將於今下午召開跨部會議討論，看是否能形成一些共識，同時釐清一些疑慮，再看是否來推動。

針對16日下午召開主權基金議題交流討論，國發會於晚間表示，僅進行央行、財政部、國發會、主計總處及金管會間的跨部會意見交流，針對國際間五種主權財富基金類型，及台灣目前具有主權性質的基金（包含勞保基金等）的運作方式進行檢視及交換意見。

國發會說，會中各部會皆認同，主權基金設立目的有其策略性或特殊需求，以挹注政府財源而言，相關機制可持續強化及增加彈性。而會中提及新設立主權基金一事，涉及社會共識凝聚、且需調整法制，將後續進行研議。

據悉，下午會議由龔明鑫親自主持，財政部、金管會、央行也會派員參與。知情人士指出，主要討論設立主權基金必要性、還有財源，跟如果真要推動必須設立專法，並指定主管機關。該人士坦言，各部會都有一些考量，央行也已表態不要用外匯存底，因此認為推動的機會恐怕不高。