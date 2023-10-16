屏東明揚大火造成百人死傷，也燒出危險物質管理漏洞，行政院長陳建仁今日主持國家化學物質管理會報第3次會議時說，針對危險化學物質（品）管理現況與精進作為，目前執行方式仍著重在政府管制與強化業者遵循法令規範，盼各部會精進「盤」、「管」、「查」、「練」4大面向管理，避免因管理不善而對社會產生危害。

陳建仁指出，化學物質管理涉及13個部會，需要協力合作，避免重要化學物質因管理不善而對社會產生危害。他強調，該會報平台正是建立制度或讓制度更周延的最佳管道，盼委員踴躍提出意見及精進作為，並針對化學物質風險評估及管理措施進行跨部會協調後予以確切落實，力促進我國化學物質安全，保障民眾健康與維護環境品質。

針對環境部「跨部會執行危險化學物質（品）管理現況與精進作為」報告，陳揆表示，化學物質（品）種類繁多、特性多元，且依運作場域或目的用途，涉及多個部會權責與法規，各部會雖已建立危險化學物品的合作管理機制，例如化學物質資訊服務平台（化學雲），但日前仍發生屏東明揚工廠大火的不幸事件。

陳揆指出，他已請行政院政委吳澤成及張子敬，針對各工廠存放化學物質申報制度精進措施召開相關會議，包括在易燃、易爆化學物質的安全管理、落實稽查找出問題，或是執法、救災人員與業者對化學物質危害特性辨識，以及專業人力訓練考核等方面，持續加強精進。

陳揆表示，目前執行方式仍著重政府的管制與強化業者遵循法令規範，請各部會依委員所提建議，持續精進「盤」（列管高危害性物質）、「管」（訂定精進管理指引資訊統整應用）、「查」（高風險場域之現場查檢）、「練」（平時訓練、災時應變）四大面向管理機制。

他強調，台灣的產業型態多元、運作化學物質品項繁多，必須應用先進科技做法來進行管理，因此不論是各部會的登記、申報及管制，或是目前已建置的化學雲資訊平台，皆須注意資訊的正確性、即時性及可近性，讓使用者能夠在第一時間順利獲取資訊。

此外，他也提到，跨部會合作為管制笑氣濫用事件的關鍵要素，應有效建立中央與地方聯合跨區域查緝經驗；另就港區危險物品安全管理方面，請交通部加強整合跨部會協作機制，讓整體應變資源調度更加有效，以利即時應變，降低災害的發生；另請各相關部會廣納各方意見、做好風險溝通，研擬全氟及多氟烷基物質（PFAS）管理行動方案或計畫後陳報行政院。