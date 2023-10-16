本報今（16）日報導台鐵規劃將把原本跑東部「彎路」為主的普悠瑪、太魯閣號列車，逐漸轉往西部跑「大直路」，換成運能較大的EMU3000型（新自強號）。

前交通部長賀陳旦表示，東部主要以旅遊為主，碰到連假時運量是一大問題，當初卻是用速度來考量，買了傾斜式列車，反而讓東部城際間交通運能沒有提升，這是不正確的決定。現在改回來採類似傳統的自強號，改善東部旅遊容量，這是正確的調整。

賀陳旦表示，過去選擇速度、犧牲運量，卻未考慮到東部維修器材沒有西部充足，所以當初東部的鐵路設計就沒有想要承擔大車、高速。傾斜式列車對東部鐵道維護和軌道安全是一大挑戰。

「當然原本傾斜式列車來跑西部，就可惜了，彷彿無用武之地，」賀陳旦說，但這是不得已的選擇。

至於有人會問，台鐵傾斜號列車去西部，會威脅到車站通常在郊區的高鐵嗎？賀陳旦說，他不認為普悠瑪去西部會威脅到高鐵，西部運輸不是為了旅遊，所以更重視準點率和快速，且高鐵車種單純、號誌數位化，所以也應該較有優勢。他也建議，東部火車離峰跟高峰旅客量差太多，應該採差別票價，像機票一樣在淡季旺季有所區別。

不過換車卻讓花東民眾痛批政策不進反退，老被當「次等公民」。對此交通部長王國材強調，安排是營運考量，太魯閣和普悠瑪號都是8節車廂、座位約375人，位置不夠，因此一票難求，改新自強號則可增加4成運能。

「沒有買錯車的問題，」王國材說，當初就是想說傾斜式列車在轉彎速度比較快，希望加快東部速度，當時花東雙軌也還沒改善，但後來發現車輛座位數不夠，造成運能困擾，現在若軌道做好了，就不一定要傾斜式列車來跑了。他強調，兩款傾斜式列車沒有退出東部，仍會開行台中到花蓮，或從彰化到台東。

至於花東民眾痛批，EMU3000座位非常難坐，還要台鐵局長來「坐坐看」，王國材則說「不知道這是不是特別的感受」，因他自己搭過，很舒服，如果真的有人覺得座椅不好坐，會請台鐵研究。