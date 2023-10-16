許多人都會在美式賣場好市多選購零食餅乾。一位男子近日在好市多買了T牌巧克力風味法式薄餅，回家拆封後卻發現疑似出包，其中一條法式薄餅有拆開的痕跡，外包裝還貼有一張紅色的紙，讓他忍不住上網求救。對此，有內行人說明產品其實沒問題，紅紙是因為廠商包裝時，包材用到最後一段不夠用，所以才會出動膠帶黏貼。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，他在好市多買了T牌巧克力風味法式薄餅，拆開外包裝後卻發現，裡面有一條法式薄餅已經被拆封，上面還黏了一圈的紅紙，由於之前都沒有看過這種狀況，因此讓他忍不住上網求助，「請問為什麼只有一條被拆開過，而且還有貼一張紅色的紙？」

對此，許多網友紛紛回應，「外包裝有拆開過嗎？還有這包有拆嗎？若沒有，可能生產線問題失誤包裝，之前買到巧克力也是1、2包小貼紙黏到，紅色紙撕下來，有破損或拆開痕跡就退貨，有食安問題」、「紅色貼紙？有沒有被開過啊，假如有你要注意了，通常用貼紙或是膠帶，都是有問題的」、「就是瑕疵品，不能接受就拿去退」。

有內行人則說明，「建議你先參閱相關Google文章，這個是廠商包裝時，最後一小段，只是提醒包裝人員該換新的包材了，膠帶黏貼的是，包材不夠，故用膠帶黏貼」、「包裝膜接合處提醒膠帶」、「做過票紙類工作的人都知道，這是提示耗材快沒了」。