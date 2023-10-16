台塑集團敦北總部都更案即將啟動，台塑企業16日宣布台塑企業總部將於10月20日起，全員在內湖大樓辦公。台塑企業表示，總管理處與各公司也會各自辦理遷居活動。
台塑企業表示，雖然遷至台北市內湖區南京東路六段380號辦公，但原聯絡電話、傳真及E-mail均維持不變。四寶與總管理處分在不同棟辦公樓落腳。
其中A1棟為台塑及南亞、A2棟有台化、台塑石化，另外A5則有總管理處、河靜鋼鐵與招待所。最高樓層14樓是台塑總裁王文淵，及王瑞華、王文潮、王瑞瑜等常委辦公室。
另因應內湖通勤牽動的交通流量等因素，台塑企業排定8時、8時半9時等三時段，讓員工彈性上班，自行選擇到班時間。台塑總管理處擬選擇鄰近捷運站或較大地標，安排接駁 專車，方便員工通勤。
至於現在的原址，須取得拆除等執照才能動工，預期時點應會落在明年，但會在明年2月底前拆除完畢。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。