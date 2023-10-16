台塑集團敦北總部都更案即將啟動，台塑企業16日宣布台塑企業總部將於10月20日起，全員在內湖大樓辦公。台塑企業表示，總管理處與各公司也會各自辦理遷居活動。

台塑企業表示，雖然遷至台北市內湖區南京東路六段380號辦公，但原聯絡電話、傳真及E-mail均維持不變。四寶與總管理處分在不同棟辦公樓落腳。

其中A1棟為台塑及南亞、A2棟有台化、台塑石化，另外A5則有總管理處、河靜鋼鐵與招待所。最高樓層14樓是台塑總裁王文淵，及王瑞華、王文潮、王瑞瑜等常委辦公室。

另因應內湖通勤牽動的交通流量等因素，台塑企業排定8時、8時半9時等三時段，讓員工彈性上班，自行選擇到班時間。台塑總管理處擬選擇鄰近捷運站或較大地標，安排接駁 專車，方便員工通勤。

至於現在的原址，須取得拆除等執照才能動工，預期時點應會落在明年，但會在明年2月底前拆除完畢。