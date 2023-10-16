南韓高人氣男星宋仲基今年1月與英國籍老婆凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）結婚，並於6月喜獲麟兒，升格為新手爸爸；近期他為宣傳新電影《禍亂：地下秩序》接受媒體採訪，曝光「海外試鏡全落選」的消息，並透露現階段對於家庭的想法。

綜合《SBS》、《KBS娛樂》、《JTBC》等韓媒報導，宋仲基近期為宣傳新作品《禍亂：地下秩序》，與其他導演、主演、及其他工作人員們一同接受採訪。其中，宋仲基除了表達對於新人導演金昌勳的肯定、主演洪思彬的讚美外，也一併透露了自己的家庭及近況。

宋仲基表示自己因一些關於妻子的負面傳聞而變得堅強：「感覺自己還有很長的一段路要走。」此外，由於兒子的誕生，自己也再次體會到幸福的感覺：「首先，周遭最多人說『我們的嘴唇很相似』。所以我更加仔細地觀察我們的嘴唇，而且當我聽到這樣的事情時，我感覺很幸福，很奇妙。」對於自己升格當爸的身分轉變，感到十分的神奇，並補充自己希望在孩子面前不僅是知名演員，還想展現出優秀父親的一面，因此更有目標去打拼「我會和妻子一同討論我的計畫。」

Song Joong-ki of "News Room" said he was auditioning overseas, expressing his desire to compete in the future.



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另外，宋仲基除了宣傳及曬娃外，也不忘透露未來發展，表示自己透過妻子介紹，認識一些好萊塢朋友、演藝圈人脈，並在他們的幫助下，獲得不少海外試鏡的機會：「因為想去海外工作，所以我參加了不少試鏡，雖然全都落選有些遺憾，但我會繼續努力。」抱持著良好的心態繼續進行試鏡。不過宋仲基並未透露參加過哪些作品的試鏡，僅指出有許多拍攝計畫正找尋亞洲演員以及感謝前輩們開拓海外市場讓包含他在內的後輩能擁有更多的機會。