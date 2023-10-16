基泰建設「基泰大直」建案施工造成鄰房坍塌毀損案，台北地檢署繼上月諭令監造建築師王德生、基泰工程部副理邱丞鴻、及營造商福益營造工地主任張博翔3人交保後，今天（16日）再指揮廉政署兵分8路搜索，約談基泰規劃部專員姜若彥、財務前主管陳碧嬌，跑照業者黃蕙鑫3人，追查基泰人員以不實文件隱匿監測數值異常，基泰高層是否知情，以及是否有北市府公務員包庇放水審照弊端。

基泰建設「基泰大直」9月7日晚間因建案施工造成鄰房坍塌毀損，總計影響197戶、367人，由於當地住戶因基泰動工造成大門扭曲、牆壁龜裂、漏水等諸多問題，早自半年多前就向北市府陳情，北市都發局卻於7月6日回覆「會勘標的無危害公共安全之虞、建築工程得繼續施工、本局不予列管」，引發議論。

檢廉9月12日向基泰建設調閱起造及監測資料等建案資料，懷疑建案監造人建築師王德生，與福益營造工地主任張博翔，自今年4月起至9月初多次未至工地實地勘察，明知工地已有下陷情形，且鄰屋發生龜裂、漏水，卻在文件上勾選「鄰損與施工無關」。

另王、邱2人明知工地監測數據超過警戒值已達停工標準，卻變造不實資料讓監測數據，在形式上未超過警戒值，矇混北市府繼續施工，涉嫌《刑法》違背建築術成規罪、行使業務登載不實文書罪。檢廉9月22日兵分10路搜索並約談王、邱、張3人，檢方訊後諭令王交保60萬元，邱、張各以25萬、10萬元交保。

檢廉16日搜索負責基泰財務的前主管陳碧嬌、幫基泰跑照的業者黃蕙鑫等人住處共8個地點，約談陳女、黃女及基泰規劃部專員姜若彥3人，訊後依《刑法》違背建築術成規罪、行使業務登載不實文書罪送辦。

檢廉並進一步追查基泰高層是否知悉員工以不實文件隱匿監測數值異常，以及是否有北市府公務員包庇放水審照弊端。